

Харцель: Нам важно не кто победит на выборах, а то, как будет достигнута эта победа

29.10.2020 21:29





Посол ЕС в Грузии Карла Харцель распространяет заявление в связи выборами в парламент Грузии 2020 года и отмечает, что ответственность за проведение выборов в свободной и демократической обстановке должны взять на себя все политические игроки.



Как поясняет Карл Харцель, ЕС в день выборов берет на себя беспрецедентную роль по осуществлению активного мониторинга хода выборов.



По его словам, страны-члены ЕС и европейские партнеры вместе соберут более 70-ти команд, которые посетят более 1000 избирательных участков в масштабе страны.



«Наша цель помочь усилиям ОБСЕ/БДИПЧ. Мы также будем тесно сотрудничать с местными наблюдательными организациями.



Это демонстрация непоколебимой поддержки ЕС в отношении грузинской демократии и нашей готовности более укрепить доверие к этим выборам посредством дополнительного международного «глаза и уха».



Для нас и для отношений между ЕС и Грузией важно не то, кто победит на выборах, а то, как будет достигнута эта победа. Т.е. то, как пройдут эти выборы и ответственность за это должны взять на себя все политические игроки.



И в конце, позвольте мне призвать избирателей донести до всех свой голос на этих выборах безопасно и надежно. Надеюсь, что встречусь с вами в субботу!», - заявил Карл Харцель.



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