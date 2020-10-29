

ЦИК призывает избирателей к активности

29.10.2020 22:41





«Ходить на выборы безопасно даже во время пандемии, потому что мы соблюдаем все рекомендации для безопасности вашего здоровья», - заявила председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, которая призвала граждан проявить активность на выборах.



"Избирательная администрация при поддержке международных партнеров отреагировала на все вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Соответственно, избирательная администрация обеспечит, чтобы избиратели смогли сделать свой выбор в свободной, прозрачной и безопасной среде», - заявила Жвания.



По её словам, 31 октября на избирательном участке будут приняты все профилактические меры для предотвращения распространения инфекции.



«Избирателям придется находиться на избирательном участке лишь короткое время, что с точки зрения здоровья не представляет риска. К выборам 31 октября по всей стране открыто 3657 избирательных участков. Хочу отметить, что избирательный процесс на этих избирательных участках будет проводиться независимо и не будет иметь отношения к тем избирательным мероприятиям, которые будут обеспечивать обслуживание избирателей из группы риска пандемии. Напомним, что для избирателей, находящихся на карантине в медицинских учреждениях и в самоизоляции, отдельно создано 127 специальных избирательных участков. Голосование на таких избирательных участках и подсчет результатов будет производиться отдельно специальной группой. Мы все должны помнить, что воля избирателей имеет решающее значение, а их выбор - это закон! Поэтому хочу еще раз призвать избирателей быть активными и сказать, что участие в выборах безопасно для их здоровья!», - заявила председатель ЦИК.



31 октября 2020 года граждане Грузии изберут Парламент десятого созыва на основе новой избирательной системы.



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