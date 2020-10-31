

В день выборов действует ряд установленных законом ограничений

31.10.2020 10:49





В Грузии в день выборов действует ряд установленных законом ограничений. 31 октября – в день голосования, в здании голосования запрещена предвыборная агитация.



За 8 часов до голосования и до 20:00 часов дня голосования запрещено передавать по телевидению и радио платную или бесплатную предвыборную рекламу и предвыборные программы избирательных субъектов, а также осуществлять автоматизированные телефонные звонки и рассылать SMS в целях агитации.



Запрещено публиковать результаты опроса общественного мнения в связи с выборами до 20:00 часов дня голосования.



Кроме того, в день голосования запрещен отзыв назначенных партией членов окружных и участковых избирательных комиссий. Избирательному субъекту запрещается назначение, отзыв и замена своего представителя.



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