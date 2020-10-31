

Ассоциация молодых юристов Грузии заявила о первых нарушениях на выборах

31.10.2020 15:00

СОВА



Ассоциация молодых юристов Грузии сообщила об инцидентах в ходе парламентских выборов, произошедших в первые же часы голосования. По данным организации, к 10:00 на избирательных участках было зафиксировано более 10 нарушений.



«Нарушения в основном связаны с недопуском наблюдателя на избирательные участки, неправильным проведением процедуры жеребьевки и невыполнением выявленных функций жеребьевки», — заявили в Ассоциации молодых юристов.



Организация уже написала более 10 жалоб на инциденты. При этом в НПО отмечают, что на большинстве участков процедура голосования началась вовремя и без существенных нарушений.



Между тем, ситуацию на избирательных участках прокомментировали в МВД Грузии. По словам замминистра внутренних дел Нино Цациашвили, с 8 утра были зарегистрированы небольшие инциденты, но существенных нарушений не было.



«Это единственный случай, по которому начато расследование, это насилие в отношении Звиада Куправа. Инициатором является сам Звиад Куправа », — сказала замглавы МВД.



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