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Усупашвили: Зафиксированы т.н. избирательные карусели
31.10.2020 15:02
Зафиксированы т.н. избирательные карусели. Как только у нас будут факты, мы назовем округи и участки, - заявил один из лидеров «Лело» Давид Усупашвили.
Давид Усупашвили и еще один представитель «Лело» Тазо Датунашвили, рассказали о нарушениях, имевших место в ходе выборов.
По их информации, представители «Лело» к этому времени написали несколько жалоб. Одна из них связана с 13-м участком в Надзаладевском районе, где в контрольный лист был вписан человек, который внесен в список тех людей, которые намерены воспользоваться переносной урной. Также, по их информации, нарушения выявлены на 55 и 56 участках Надзаладеви, где создались проблемы с жидкостью для маркирования.
По их же словам, нарушение зафиксировано и 14-м участке Самтредского округа, где сторонник «Лело» ждал, что ему принесут переносную урну для голосования, чтобы зафиксировать свою позицию, а его объявили умершим, что, как они отмечают, является грубым нарушением закона и прав избирателя.
Давид Усупашвили обратился к гражданам и призвал их к участию в выборах.
Что касается текущих нарушений, как заявил Усупашвили, все такого рода случаи будут расследованы, поскольку оппозиция и наблюдатели не допустят фальсификации выборов.
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