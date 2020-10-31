

Усупашвили: Зафиксированы т.н. избирательные карусели

31.10.2020 15:02





Зафиксированы т.н. избирательные карусели. Как только у нас будут факты, мы назовем округи и участки, - заявил один из лидеров «Лело» Давид Усупашвили.



Давид Усупашвили и еще один представитель «Лело» Тазо Датунашвили, рассказали о нарушениях, имевших место в ходе выборов.



По их информации, представители «Лело» к этому времени написали несколько жалоб. Одна из них связана с 13-м участком в Надзаладевском районе, где в контрольный лист был вписан человек, который внесен в список тех людей, которые намерены воспользоваться переносной урной. Также, по их информации, нарушения выявлены на 55 и 56 участках Надзаладеви, где создались проблемы с жидкостью для маркирования.



По их же словам, нарушение зафиксировано и 14-м участке Самтредского округа, где сторонник «Лело» ждал, что ему принесут переносную урну для голосования, чтобы зафиксировать свою позицию, а его объявили умершим, что, как они отмечают, является грубым нарушением закона и прав избирателя.

Давид Усупашвили обратился к гражданам и призвал их к участию в выборах.



Что касается текущих нарушений, как заявил Усупашвили, все такого рода случаи будут расследованы, поскольку оппозиция и наблюдатели не допустят фальсификации выборов.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





