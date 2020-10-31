

Мелия: Никто не видел такой активности на выборах

31.10.2020 15:04





Всем надоели цинизм, насмехательство в течение всех восьми лет, как будто все хорошо, как будто все так, как хочет Бидзина Иванишвили, — заявил на избирательном участке один из лидеров Единого национального движения Ника Мелия.



«Такой активности никто не видел. Практически на всех избирательных участках с восьми часов утра, с половины восьмого люди выстраиваются в очереди. Это означает, что, как и ожидало подавляющее большинство населения, люди воплотят свою волю конкретно в день выборов. Я часто говорил, что большая часть общества готовилась к заговору, и этот заговор выражается в поражении Бидзины Иванишвили в день выборов. Я это вижу, очевидно вижу. Невозможно иметь такую активность с половины восьмого утра, и чтобы эта активность не была обусловлена настоятельным желанием на шанс на нормальную жизнь в стране», — заявил Ника Мелия.





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