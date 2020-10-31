

Капанадзе: Фиксируются случаи использования административного ресурса

31.10.2020 15:24





По словам члена «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, происходит грубое использование административного ресурса.



Как заявил сегодня на пресс-конференции Капанадзе, были случаи, когда главы районных администраций и директора школ агитировали с нарушением 25-метрового периметра, угрожали избирателям и говорили им голосовать за «Грузинскую мечту», иначе им отменят социальную помощи.



При этом Серги Капанадзе отметил, что раздача помощи социально незащищенным слоям населения началась именно сегодня.



По данным депутата, члены «Грузинской мечты», председатели сакребуло находятся за пределами избирательного участка и имеют значки неправительственных организаций.



«У нас есть факты, подтверждающие это, на председателей сакребуло Марнеули и Адигени, которые зарегистрированы как земные наблюдатели и присутствуют на избирательных участках с этим статусом. Эти нарушения вызывают серьезную озабоченность, и единственным лекарством для этого явка на избирательных участках как можно большего количества людей и поражение «Грузинской мечты»», — заявил Капанадзе.



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