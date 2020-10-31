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Маргвелашвили: В Грузии еще раз произойдет смена власти мирным путем
31.10.2020 16:44
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже зафиксировал свой выбор. Бывший президент Грузии подчеркнул важность сегодняшних выборов и отметил, что в Грузии смена власти уже второй раз произойдет мирным путем.
«Те очереди и высокая активность, которые вы видите, означают только одно – это решающие выборы и в Грузии смена власти еще раз произойдет мирным путем, по воле народа.
Я ожидаю не двухполюсного, а многопартийного парламента, в котором будут проходить дебаты, будет конкуренция», - заявил Георгий Маргвелашвили.
Напомним, сегодня в Грузии проходят выборы парламента 10-го созыва.
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