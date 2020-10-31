

ЦИК: Регистраторы, которые неправильно отрывали бюллетени, заменены

31.10.2020 17:02





По заявлению пресс-спикера ЦИК Грузии Анны Микеладзе, регистраторы, которые неправильно отрывали бюллетени, были заменены другими регистраторами.



По ее словам, данное нарушение не помешало избирательному процессу.



Для справки, по словам руководителя избирательного штаба партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, на 31-м избирательном участке в Гурджаани члены комиссии от партии «Грузинская мечта», раздавая бюллетени избирателям, отрывали бюллетени таким образом, что на них был обрезан номер «Европейской Грузии».



Напомним, сегодня в Грузии проходят выборы парламента 10-го созыва.



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