

TI Georgia: В ходе текущих выборов выявлено больше нарушений, чем в 2018 и 2016

31.10.2020 18:43





По информации неправительственной организации Transparency international Georgia, в ходе текущих выборов было выявлено значительно больше нарушений, чем во время президентских 2018-го и парламентских 2016-го.



НПО ссылается на наблюдателей, работавших на избирательных участках в масштабах Грузии. Как заявила руководитель организации, Эка Гигаури, уже днем было зарегистрировано порядка 130-ти нарушений разной степени тяжести, а наблюдатели написали 31 жалобу.



Организация приводит конкретные факты. В частности, речь идет об инцидентах, связанных с воспрепятствованием работе журналистов. Приводится случай физического насилия над корреспонденткой телеканала Pirveli TV Анной Ахвледиани и поломка телефона журналисту информационного ресурса Publica. Все это произошло в районе избирательных участков одного из столичных районов Глдани, в частности на трех участках, расположенных в школе №39. Кроме того, здесь же имели место многочисленные потасовки.



По данным Transparency International Georgia, были отмечены случаи недопущения наблюдателей на избирательные участки в Хелвачаури и Марнеули.



Выявлены факты нарушения тайны голосования. В Гори на одном из избирательных участков камеры видеонаблюдения были установлены в непосредственной близости к кабинкам для голосования. Один из избирателей в Дманиси показал находящемуся там же лицу бюллетень. В Телави людей к кабине голосования сопровождали несколько лиц, что усердно не замечали лица, следящие за порядком. Один из наблюдателей в Гардабани проследовал за избирателем к кабину и помог заполнить бюллетень. В Ахалкалаки двое членов комиссии прежде, чем положить бюллетень в конверт его сфотографировали.



Кроме того, Transparency International Georgia сообщает о нарушениях COVID-безопасности и фактах присутствия на избирательных участках посторонних лиц.



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