

Депутаты Европарламента поздравили Грузию «с успешной организацией парламентских выборов»

02.11.2020 10:48





Несмотря на сложный эпидемиологический контекст, мы хотели бы поздравить ключевого партнера Евросоюза Грузию с успешной организацией парламентских выборов — об этом говорится в совместном заявлении четырех депутатов Европарламента.



Депутаты Европарламента заявляют, что после подписания исторического соглашения между основными политическими партиями Грузии 8 марта и принятия пакета избирательной реформы в начале лета, который учел прошлые рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ, это был важный момент для оценки приверженности как правительства, так и политических партий с точки зрения защиты демократических процессов и верховенства закона.



Согласно письму депутатов Европарламента, несмотря на то, что Грузия является приоритетной страной из-за ее программы, поддерживающей демократию, Европарламент не смог отправить делегацию для наблюдения за выборами из-за пандемии COVID 19 и связанных с этим ограничений на поездки и здоровье.



«Мы принимаем во внимание, что эти выборы были конкурентными и обеспечивали уважение свобод, несмотря на трагические случаи давления на избирателей и стирание границ между правящей партией и государством на протяжении всей кампании и в день выборов. Кандидаты могли свободно проводить кампанию, что давало избирателям настоящий выбор между различными платформами. Уровень заинтересованности и вовлеченности представителей гражданского общества также является положительной чертой этих выборов», — говорится в заявлении.



Депутаты Европарламента говорят, что СМИ и политический ландшафт по-прежнему сильно поляризованы, что отражается в жесткой риторике со всех сторон, хотя и в меньшем масштабе, чем перед президентскими выборами 2018 года, что является позитивным событием. Депутаты Европарламента считают, что дальнейшее рассмотрение финансирования компаний нужно осуществлять в соответствии со старыми рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.



«Мы ценим прагматичные решения, которые были найдены, чтобы позволить гражданам на самоизоляции и карантине голосовать на специальных избирательных участках, что явилось справедливым компромиссом между требованиями демократии и общественного здравоохранения. Мы глубоко опечалены тем, что граждане в оккупированных регионах Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия снова были лишены права голоса», — говорится в заявлении.



Депутаты Европарламента призывают всех сохранять спокойствие после первого раунда и перед вторым туром, и говорят, что все возможные апелляции и жалобы, подтвержденные необходимыми деталями и определенными элементами доказательств, должны рассматриваться в справедливой, прозрачной и точной форме.



«Европейский парламент будет очень внимательно следить за развитием событий в оставшийся период выборов, включая день второго тура. Мы ожидаем дальнейшего сотрудничества с новоизбранным парламентом на выбранном Грузией пути евроатлантической интеграции», — говорится в заявлении.



Письмо подписано Дэвидом Макаллистером, Мариной Кальюранд, Свеном Миксером и Виолой фон Крамон-Таубадель.





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