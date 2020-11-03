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Оппозиция отказывается входить в Верховный совет Аджарии
03.11.2020 13:29
Оппозиция в Батуми заявила, что не собирается входить в Верховный совет Аджарии. Также известно, что Леван Варшаломидзе — один из лидеров партии и кандидат в мажоритарные депутаты от Батуми, отказался от участия во втором туре выбров.
«Результаты выборов не отражают реальной воли избирателей. Нарушено главное конституционное право — когда большинство избирает правительство. С учетом этого, было принято политическое решение, наша политическая команда (ЕНД) оказывается от мандатов в Верховный совет Аджарии, переданные нам властью, на самом деле это не отражает волю избирателей », — сказал Элгуджа Багратиони, номер один в списке ЕНД в Верховном совете Аджарии.
3 октября в столице Аджарии Батуми пройдет митинг оппозиции, его начало запланировано на 17:00 часов. Оппозиция соберется у Дома правительства Аджарии.
Если «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция» не войдет в Верховный совет Аджарии, в Верховном законодательном органе Автономной республики Аджария останется только одна партия — «Грузинская мечта».
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