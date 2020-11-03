

Прокуратура обратилась в суд с иском об изменении меры пресечения Нике Мелия

03.11.2020 13:37





Генпрокуратура обратилась в городской суд с иском об изменении меры пресечения одному из лидеров «Единого национального движения» Нике Мелия.



Слушание назначено на 17:00.



Напомним, что Ника Мелия демонстративно снял свой электронный браслет во время выступления на митинге перед парламентом.



Для справки, 3 июля электронный браслет был надет Нике Мелия в качестве меры пресечения для ведения электронного мониторинга. Ранее городской суд назначил политику залог в размере 30 тысяч лари.



26 июня же парламент Грузии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с парламентария Ники Мелия.



Прокуратура выдвинула против Ники Мелия обвинение в организации группового насилия, руководстве им или участии в нем в ходе акции протеста 20-21 июня.



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