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Прокуратура обратилась в суд с иском об изменении меры пресечения Нике Мелия
03.11.2020 13:37
Генпрокуратура обратилась в городской суд с иском об изменении меры пресечения одному из лидеров «Единого национального движения» Нике Мелия.
Слушание назначено на 17:00.
Напомним, что Ника Мелия демонстративно снял свой электронный браслет во время выступления на митинге перед парламентом.
Для справки, 3 июля электронный браслет был надет Нике Мелия в качестве меры пресечения для ведения электронного мониторинга. Ранее городской суд назначил политику залог в размере 30 тысяч лари.
26 июня же парламент Грузии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с парламентария Ники Мелия.
Прокуратура выдвинула против Ники Мелия обвинение в организации группового насилия, руководстве им или участии в нем в ходе акции протеста 20-21 июня.
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