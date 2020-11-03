

Саакашвили назвал единство грузинской оппозиции самой большой ценностью

03.11.2020 13:49





Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, но это не должно стать причиной разногласий в оппозиции, которая достигла единства.



Заявление на своей странице в фейсбуке третий президент Грузии и один из лидеров оппозиции распространил после того, как в эфире телекомпании поспорили два лидера избирательного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» Ника Мелия и Губаз Саникидзе.Саникидзе заявлял, что у оппозиции «ничего не получится», если в страну не вернется Саакашвили. Мелия резко прервал выступление Саникидзе и сказал, что тот «играет в игру Бидзины».



Следует отметить, что блок «Сила в единстве» выдвинул канидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае победы на выборах. Это предложение не пользовалось поддержкой у других оппозиционных партий, многие из которых были принципиально против возвращения Саакашвили в правительство. Во время этой дискуссии Саакашвили говорил, что готов к компромиссным фигурам на посту премьера. А сразу после выборов Саакашвили выступил и однозначно отказался занимать должность премьера.



Накануне все оппозиционные партии Грузии приняли решение не соглашаться с данными Центральной избирательной комиссии, которая объявила победителем выборов правящую партию «Грузинская мечта». Оппозиция считает эти выборы сфальсифицированными и отказывается от работы в парламенте десятого созыва.



В комментарии на своей странице Саакашвили напомнил, что находится в политическом изгнании и призвал оппозицию сконцентрироваться не на дискуссии о его приезде, а следить за «манипуляциями Иванишвили».



«Я не могу вернуться в Грузию не потому что кто-то из членов оппозиции не хочет моего возвращения, а потому, что нахожусь в политическом изгнании со стороны существующего преступного режима, который на днях украл у грузинского народа право на свободный выбор. Практически, Иванишвили отнял у нынешнего и будущего поколения перспективу.



Я считаю, что единство всех оппозиционных партий против этого преступного режима является более важным, чем судьба любого человека, пусть и моей скромной персоны.



Я благодарен тем людям, которые ставит вопрос о моем возвращении, конечно же, для меня очень тяжело переживать многолетнюю разлуку с родиной, и ступить на родную землю для меня гораздо важнее, чем любая должность или политическая роль.



Я не стремлюсь к какой-либо эксклюзивной роли, я один среди равных.



Сейчас все мы должны сконцентрироваться против устроенных олигархом манипуляций, чтобы эта несправедливость не сошла с рук Иванишвили.



Тут же скажу, что если грузинское оппозиционное объединение сочтет, что мой приезд станет одним из инструментов для победы над Иванишвили, то уверяю вас, что я найду способ добраться в Грузию и никакие обстоятельства не помешают этому желанию.



Моя безопасность находится на последнем месте, когда мы теряем родину, однако это не должно стать темой для разногласий или раскола тогда, когда уже достигнуто важнейшее соглашение между оппозиционными партиями», написал Саакашвили.



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