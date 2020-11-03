

«Реакция авторитарного режима» — «Еврогрузы» о возможном задержании Мелия

03.11.2020 14:51





Арест оппозиционера Ника Мелия будет пагубным для власти, считает лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.



«Это реакция авторитарного режима на единодушие общества. Политические партии сегодня выражают единодушие большинства общества. Общество не потерпит такого оскорбления и унижения — лишения права определять, кто будет во власти. Авторитарные режимы всегда так реагируют и для них это плохо заканчивается», — резюмировал политик.



«Если они арестуют Мелия, могут сделать так же и по отношению к другим лидерам, но финал для Иванишвили будет драматичным. Он не сможет остановить людей», — заключил он.



Прокуратура Грузии потребовала назначить для одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия в качестве меры пресечения залог и ограничение на пересечение государственной границы.



В официальном комментарии ведомства говорится:



«Генеральная прокуратура Грузии подала в суд ходатайство о применении более строгой меры пресечения в отношении Ники Мелия за нарушение условий запретительного приказа. Прокуратура требует залог в размере 100,000 лари в качестве меры пресечения для Ники Мелия и ограничения на пересечение государственной границы».



Этому решению прокуратуры, предшествовало демонстративное снятие электронного браслета Никой Мелия на митинге протеста 1 ноября.





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