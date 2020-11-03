

Саакашвили: я благодарен тем, кто поднимает вопрос о моем возвращении

03.11.2020 14:58





Михеил Саакашвили, лидер «Единого национального движения», заявляет, что благодарен тем людям, которые поднимают вопрос о его возвращении, и если оппозиция сочтет его возвращение необходимым, он вернется, но это не должно стать поводом к внутреннему расколу в оппозиции.



2 октября в эфире телекомпании «Мтавари», в студии которой собрались представители оппозиционных партий, между Никой Мелия и Губазом Саникидзе произошло словесное противостояние. Следует отметить, что оба политика являются представителями блока «Единое национальное движение – Сила в единстве».

Словесный конфликт Мелия-Саникидзе



Выступая в прямом эфире Санкидзе, он заявил, что причина неудач оппозиции в том, что «мы, грузинская [политическая элита] не годимся» и пришло время Михеилу Саакашвили вернуться:



«Никого из нас, Бидзина так не боится. Бидзина Иванишвили боится единственного человека на земле — Михеила Саакашвили. Не пора ли Михеилу Саакашвили приехать и включиться в эти вопросы? <…>Мы боролись восемь лет и ничего не смогли с ним сделать (Бидзиной Иванишвили), точней вы восемь, а я четыре года», — сказал Саникидзе, который был в команде «Грузинская мечта» в 2012 году.



Ника Мелия, один из лидеров ЕНД, прервал Саникидзе заявив, что оппозиция сейчас находится в состоянии войны и не время создавать раскол в рядах оппозиции.



В ответ Саникидзе повторил, что «Бидзина [Иванишвили] их не боится», после чего Мелия назвала Саникидзе «подосланным» и «бездарным». Спор продолжился на высоких тонах.



Телеведущий Ника Гварамия попытался уладить ситуацию, но безуспешно, и Саникидзе продолжил разговор:



«Я устал, и эти люди устали. Скажите конкретно этим людям. И скажите мне, если я упомянул Михеила Саакашвили, почему этот [оппозиционный] союз должен распасться? Почему с приходом Михеила Саакашвили разрушится единство?»



Саникидзе: «Что такое? Что вас так закомлексовало? Что вы все так боитесь этого Мишу Саакашвили. Берите и делайте, что надо, если делайте»



Мелия: «Я каждый день общаюсь Мишей Саакашвили. Никто так не поддерживает единство (оппозиции), как Михеил Саакашвили»



Саникидзе: «Постойте люди! Это что ли я разрушил единство?»



Мелия: «Ты провокатор, я не могу понять, чего ты хочешь. Мы не желаем с тобой разговаривать. Получается ты тут самый патриотичный человек?… Ты больший «мишист», чем Миша, а мы враги страны? Кто видел твою борьбу? Ты то с одними (вместе), то с другими.



После продолжительного обмена обвинительными репликами Мелия и Саникидзе покинули студию. Позже Мелия вернулся в студию один, без Саникидзе.





Вскоре после эфира Михеил Саакашвили написал в Facebook: «Не могу вернуться в Грузию не потому, что кто-то из оппозиции не хочет моего возвращения, а потому, что я нахожусь в политической ссылке политического режима, который лишил грузинскую нацию свободы выбора».



Саакашвили пишет, что считает, что единство всех оппозиционных партий против «преступного режима» важнее судьбы одного человека, «даже если этот скромный человек он».



«Я скажу так, если объединенная грузинская оппозиция сочтет, что мой приезд станет одним из средств поражения Иванишвили, я заверяю вас, что я найду возможность приехать в Грузию, и никакое препятствие не помешает этому желанию. Моя безопасность — на сотом месте, когда мы теряем свою родину. Но эта тема не должна стать предметом разногласий. В то время когда самое важное соглашение между оппозиционными партиями уже достигнуто».





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