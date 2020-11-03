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«Ассоциация молодых юристов» подала 304 жалобы по выборам в Грузии
03.11.2020 15:00
Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) подала 304 жалобы, относящиеся ко дню выборов и пост периоду. 131 запрос связан с нарушениями процедур голосования и подсчета. Кроме того АМЮГ говорит о несоответствиях в итоговых протоколах со 173-х участков.
НПО требует аннулирования результатов по оспариваемым участкам и пересчета голосов.
«Большинство обжалованных протоколов содержат несоответствия и / или факты исправления протоколов», — говорится в заявлении организации.
Помимо «Ассоциации молодых юристов», жалобы подала Transparency International Georgia, которая требует пересчета голосов на 60-ти участках и аннулирования результатов на одном.
Центральная избирательная комиссия Грузии должна рассмотреть поступившие запросы в течение нескольких дней.
Как ранее заявила председатель ЦИК Грузии, отставку которой настоятельно требует оппозиция, в случае обнаружения несоответствий она готова подать в отставку.
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