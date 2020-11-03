

«Ассоциация молодых юристов» подала 304 жалобы по выборам в Грузии

03.11.2020 15:00





Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) подала 304 жалобы, относящиеся ко дню выборов и пост периоду. 131 запрос связан с нарушениями процедур голосования и подсчета. Кроме того АМЮГ говорит о несоответствиях в итоговых протоколах со 173-х участков.



НПО требует аннулирования результатов по оспариваемым участкам и пересчета голосов.



«Большинство обжалованных протоколов содержат несоответствия и / или факты исправления протоколов», — говорится в заявлении организации.



Помимо «Ассоциации молодых юристов», жалобы подала Transparency International Georgia, которая требует пересчета голосов на 60-ти участках и аннулирования результатов на одном.



Центральная избирательная комиссия Грузии должна рассмотреть поступившие запросы в течение нескольких дней.



Как ранее заявила председатель ЦИК Грузии, отставку которой настоятельно требует оппозиция, в случае обнаружения несоответствий она готова подать в отставку.





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