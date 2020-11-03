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Премьер Грузии руководил заседанием Координационного совета в дистанционном режиме


03.11.2020   15:05


Инфицированный коронавирусом премьер-министр Грузии Георгий Гахария руководил заседание Координационного совета дистанционно.

Соответствующий видеоматериал был распространен пресс-службой премьер-министра.

Сегодня Координационный совет принял несколько решений.

За последние 24 часа было выявлено 1943 новых подтвержденных случаев коронавируса, 1833 человека выздоровели, 20 пациентов скончались.

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