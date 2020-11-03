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Премьер Грузии руководил заседанием Координационного совета в дистанционном режиме
03.11.2020 15:05
Инфицированный коронавирусом премьер-министр Грузии Георгий Гахария руководил заседание Координационного совета дистанционно.
Соответствующий видеоматериал был распространен пресс-службой премьер-министра.
Сегодня Координационный совет принял несколько решений.
За последние 24 часа было выявлено 1943 новых подтвержденных случаев коронавируса, 1833 человека выздоровели, 20 пациентов скончались.
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