

Премьер Грузии руководил заседанием Координационного совета в дистанционном режиме

03.11.2020 15:05





Инфицированный коронавирусом премьер-министр Грузии Георгий Гахария руководил заседание Координационного совета дистанционно.



Соответствующий видеоматериал был распространен пресс-службой премьер-министра.



Сегодня Координационный совет принял несколько решений.



За последние 24 часа было выявлено 1943 новых подтвержденных случаев коронавируса, 1833 человека выздоровели, 20 пациентов скончались.





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