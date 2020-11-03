

NDI: нарушения в ходе выборов перевесили улучшения, достигнутые в части законодательства

03.11.2020 15:18





Национальный демократический институт (NDI) в отчете о выборах 31 октября заявляет, что нарушения на выборах перевесили улучшения, достигнутые в законодательной базе и административных процедурах. По оценке института, представители избирательной администрации и власти должны предпринять особые шаги, чтобы укрепить доверие населения к избирательному процессу.



«Неточности в избирательных протоколах выборов 31 октября 2020 года, информация о запугивании на избирательных участках, задержка публикации результатов и ощущение злоупотребления властью в предвыборный период перевесили достигнутые улучшения административных процедур и законодательной базы. Параллельно с завершением первого тура и подготовкой ко второму туру представителям власти и избирательной администрации потребуются экстраординарные шаги, чтобы обеспечить доверие населения к избирательному процессу и конечным результатам», - сказано в отчете института.



Согласно отчету, процесс голосования в основном проходил в соответствии с правилами, установленными законом.



«Однако заслуживающие доверия международные, а также местные группы наблюдателей, высказывались, среди прочего, о неточностях в протоколах выборов и нарушениях тайны голосования. Они сосредоточили внимание на предполагаемых случаях физических противостояний у избирательных участков, воспрепятствованию деятельности журналистов и наблюдателей, подкупе избирателей и фальсификации результатов голосования, также, как и присутствие партийных координаторов и активистов на избирательных участках, что, по их оценке, создавало ощущение запугивания», - говорится в отчете.



Перед проведением вторых туров организация даст несколько рекомендаций, в том числе:



«1. Избирательная администрация должна делать все возможное для быстрого и надлежащего рассмотрения жалоб, а в случае необходимости пересчета голосов или назначения повторного голосования на отдельных избирательных участках.



2. Партии и кандидаты должны сделать все возможное, чтобы обосновать соответствующими свидетельствами обвинения в отношении нарушений на выборах, злоупотреблении административным ресурсом, давлении и запугивании и применить соответствующие рычаги для устранения этих неточностей.



3. Центральная избирательная комиссия должна обеспечить более точное и последовательное выполнение процедур участковыми избирательными комиссиями, в том числе и по таким вопросам как: как: перераспределение обязанностей членов комиссии, обеспечение тайны голосования, выполнение процедур маркировки и заполнение протоколов.



4. Все участвующие стороны должны пытаться разрядить напряженность, следовать существующим протоколам, устранять избирательные неточности и способствовать созданию мирной обстановки.



5. Представители власти должны проводить быстрое и тщательное расследование случаев запугивания избирателей и подкупа и принимать все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем», - говорится в отчете NDI.





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