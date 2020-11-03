Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NDI: нарушения в ходе выборов перевесили улучшения, достигнутые в части законодательства


03.11.2020   15:18


Национальный демократический институт (NDI) в отчете о выборах 31 октября заявляет, что нарушения на выборах перевесили улучшения, достигнутые в законодательной базе и административных процедурах. По оценке института, представители избирательной администрации и власти должны предпринять особые шаги, чтобы укрепить доверие населения к избирательному процессу.

«Неточности в избирательных протоколах выборов 31 октября 2020 года, информация о запугивании на избирательных участках, задержка публикации результатов и ощущение злоупотребления властью в предвыборный период перевесили достигнутые улучшения административных процедур и законодательной базы. Параллельно с завершением первого тура и подготовкой ко второму туру представителям власти и избирательной администрации потребуются экстраординарные шаги, чтобы обеспечить доверие населения к избирательному процессу и конечным результатам», - сказано в отчете института.

Согласно отчету, процесс голосования в основном проходил в соответствии с правилами, установленными законом.

«Однако заслуживающие доверия международные, а также местные группы наблюдателей, высказывались, среди прочего, о неточностях в протоколах выборов и нарушениях тайны голосования. Они сосредоточили внимание на предполагаемых случаях физических противостояний у избирательных участков, воспрепятствованию деятельности журналистов и наблюдателей, подкупе избирателей и фальсификации результатов голосования, также, как и присутствие партийных координаторов и активистов на избирательных участках, что, по их оценке, создавало ощущение запугивания», - говорится в отчете.

Перед проведением вторых туров организация даст несколько рекомендаций, в том числе:

«1. Избирательная администрация должна делать все возможное для быстрого и надлежащего рассмотрения жалоб, а в случае необходимости пересчета голосов или назначения повторного голосования на отдельных избирательных участках.

2. Партии и кандидаты должны сделать все возможное, чтобы обосновать соответствующими свидетельствами обвинения в отношении нарушений на выборах, злоупотреблении административным ресурсом, давлении и запугивании и применить соответствующие рычаги для устранения этих неточностей.

3. Центральная избирательная комиссия должна обеспечить более точное и последовательное выполнение процедур участковыми избирательными комиссиями, в том числе и по таким вопросам как: как: перераспределение обязанностей членов комиссии, обеспечение тайны голосования, выполнение процедур маркировки и заполнение протоколов.

4. Все участвующие стороны должны пытаться разрядить напряженность, следовать существующим протоколам, устранять избирательные неточности и способствовать созданию мирной обстановки.

5. Представители власти должны проводить быстрое и тщательное расследование случаев запугивания избирателей и подкупа и принимать все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем», - говорится в отчете NDI.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна