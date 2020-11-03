

Сторонники оппозиции проводят акцию у здания ЦИК Грузии

03.11.2020 16:25





Представители грузинской оппозиции собрались у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания и проведения повторных выборов.



На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. У здания установлены металлические ограждения, по которым активисты стучат камнями.





В самом здании в эти минуты проходит встреча главы ЦИК Тамар Жвания с представителями дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Жвания говорит, что против комисии ведется «дезинформационная кампания».





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