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Еще один член правительства Грузии ушел в самоизоляцию
03.11.2020 16:55
«Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели находится в самоизоляции», — говорится в заявлении Министерства образования.
«Коронавирус подтвердился у члена его семьи. У министра не отмечаются симптомы, характерные для Covid-19, он чувствует себя хорошо. Михаил Чхенкели продолжит свою деятельность в дистанционном режиме», — заявляют в Минобразования.
Ранее стало известно, что в самоизоляции находятся премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава его администрация Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
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