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Еще один член правительства Грузии ушел в самоизоляцию


03.11.2020   16:55


«Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели находится в самоизоляции», — говорится в заявлении Министерства образования.

«Коронавирус подтвердился у члена его семьи. У министра не отмечаются симптомы, характерные для Covid-19, он чувствует себя хорошо. Михаил Чхенкели продолжит свою деятельность в дистанционном режиме», — заявляют в Минобразования.

Ранее стало известно, что в самоизоляции находятся премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава его администрация Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.

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