

Бакрадзе: Саакашвили должен сам определиться с возвращением в Грузию

03.11.2020 17:53





Приезд/неприезд Михеила Саакашвили — это решение, которое должен принять лично он, но лучше, если он определится. Если он собирается приехать, пусть приезжает и берет на себя ответственность, — об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.



По словам Бакрадзе, «Европейская Грузия» против однопартийности и единоличного правления.



«Хочу абсолютно четко заявить, что линия борьбы за Грузию проходит через Грузию. Линию борьбы за Грузию формируют люди, которые сегодня собрались в этом зале — лидеры оппозиции, а также люди, которые пришли на избирательные участки и не голосовали за «Грузинскую мечту», и люди, которые участвуют и в будущем будут участвовать в акциях протеста. Вот здесь проходит политическая линия борьбы за Грузию.



Что касается Михеила Саакашвили, то наша позиция на протяжении всего избирательного периода была очень четкой — мы были и выступаем против его премьерства. Мы также против любого нового однопартийного или единоличного правления в этой стране. Приезд/неприезд Михеила Саакашвили — это решение, которое должен принять лично он, но лучше, если он определится. Если он собирается приехать, пусть приезжает и берет на себя ответственность, если не собирается приезжать, то пусть перестает анонсировать ложь, которую так эффективно используют власти», — заявил Давид Бакрадзе.



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