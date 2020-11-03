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АМЮГ требует аннулировать сводные протоколы 117 участков
03.11.2020 17:54
Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) заявила 3 ноября, что она организация требует аннулирования итоговых протоколов 117 участков и пересчета голосов по итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября. Причиной этого АМЮГ называет дисбаланс, зафиксированный в большинстве протоколов, и факты исправления протоколов.
Организация заявляет, что она подала в ЦИК 304 жалобы в день выборов и после него. 131 из этих жалоб касаются нарушения процедуры голосования и/или подсчета голосов, а на 173 избирательных участках АМЮГ оспаривает нарушения, зафиксированные в итоговых протоколах.
«Окружные избирательные комиссии должны рассмотреть поданные жалобы в течение 2 дней», — заявляет АМЮГ.
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