

Подкуп, насилие, жесткие оценки – гражданский сектор о международных отзывах

03.11.2020 18:08





Гражданский сектор реагирует на отчеты NDI, посольства США и Европейского Союза о выборах 31 октября и заявляет, что международный вывод довольно жесткий.



«Очень жесткие отзывы, в особенности со стороны США, NDI, Евросоюза, везде говорится, что эти выборы характеризовались подкупом, насилием, была стерта грань между государством и партийными институтами, наши международные партнеры всерьез призывают власти расследовать все нарушения. Эти выборы вообще нельзя считать справедливыми», - говорит председатель правления «Атлантического совета Грузии» Давид Сихарулидзе.



По мнению третьего сектора, содержание международных откликов также ставит под сомнение легитимность выборов.



«В заявлении посольства США говорится, что Центральная избирательная комиссия должна рассмотреть все жалобы, чтобы не возникло бы вопросов относительно легитимности выборов – это очень мощный посыл», - говорит директор «Международной прозрачности» Эка Гигаури.



Напомним, что и другие представители оппозиции также оценивают оценку NDI как резкую и отражающую нелигитимность выборов.





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