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Бокучава: Ни одна оппозиционная партия не признает легитимность украденных Иванишвили выборов
03.11.2020 18:11
Ни одна оппозиционная партия не признает легитимность украденных Иванишвили выборов – об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, оппозиция сегодняшним совместным заявлением еще раз подтвердила, что они объединены и входить в парламент не собираются.
«Сегодня, своим заявлением, мы еще раз подтвердили то беспрецедентное единство, которое существует в оппозиции. Ни одна оппозиционная партия не признает легитимность украденных Иванишвили выборов. Соответственно, ни одна из перешедших порог партий, не собирается входить в парламент, поскольку этот парламент не отражает свободных выборов грузинского народа. Эти выборы были сфальсифицированы Бидзиной Иванишвили, и он украл у народа самое ценное демократическое право – это свободное право избрать власть. Поэтому наше требование неизменно - провести новые выборы при новой избирательной администрации. Уверена, то единство, которое сегодня вновь наблюдалось, обязательно даст такой результат», - заявила Бокучава.
Для справки, участвующие в выборах оппозиционные политические партии подписали совместное заявление о том, что не войдут в парламент нового созыва.
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