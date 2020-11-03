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В Батуми перед зданием правительства Аджарии проходит митинг оппозиции
03.11.2020 18:49
Сегодня, 3 ноября, в Батуми перед зданием правительства Аджарии проходит митинг объединенной оппозиции. Представители оппозиции и их сторонники опротестовывает результаты выборов 31 октября 2020 года. Они заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Перед Домом правительства Аджарии мобилизована полиция.
Как уже сообщалось, сегодня в Тбилиси, было подписано совместное соглашение оппозиционных партий о непризнании итогов выборов и отказе от парламентских мандатов.
Соглашение подписали: «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Лейбористская партия», «Республиканская партия», «Государство для народа», «Европейские демократы», «Закон и справедливость », «Единая Грузия», «Граждане», «Трибуна», «Победоносная Грузия», «За справедливость», «Свободные демократы», «Свобода», «Свободная Грузия» и «Гражданский альянс за свободу».
Подписавшиеся партии считают результаты выборов 31 октября нелегитимными и требуют назначения досрочных выборов.
Партии заявляют, что продолжат бороться с правительством за назначение перевыборов. Они также потребовали устранения всех нарушений, которые привели к фальсификации результатов выборов, включая способы формирования состава ЦИК.
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