

Адковат: Ника Мелия не будет платить залог в 100,000 лари

03.11.2020 19:06





Оппозиционер Ника Мелия не планирует платить залог, установленный прокуратурой. Об этом журналистам рассказал его адвокат Гиорги Кондахишвили перед началом судебного заседания по делу.



Прокуратура Грузии потребовала назначить для одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия в качестве меры пресечения залог и ограничение на пересечение государственной границы.



В официальном комментарии ведомства говорится:



«Генеральная прокуратура Грузии подала в суд ходатайство о применении более строгой меры пресечения в отношении Ники Мелия за нарушение условий запретительного приказа. Прокуратура требует залог в размере 100,000 лари [почти 33 тысячи долларов] в качестве меры пресечения для Ники Мелия и ограничения на пересечение государственной границы».



Этому решению прокуратуры, предшествовало демонстративное снятие электронного браслета Никой Мелия на митинге протеста 1 ноября.



В 2019 году Генеральная прокуратура обвинила Нику Мелия в организации и участии в групповом насилии во время митинга 20 июня. В случае признания виновным Мелии грозит срок от шести до девяти лет тюрьмы. Суд приговорил Мелия к залогу в размере 30 000 [чуть меньше 10,000 долларов] лари и домашнему аресту, а также обязал носить электронный браслет.



«Обвинение перешло в абсурд. В УК разъясняется: если обвиняемый нарушает меру пресечения, при ходатайстве прокуратуры суд назначает более строгое, а сумма залога идет в государственный бюджет.



В этом случае прокуратура говорит, что Мелия нарушил меру пресечения, но не хотят или не могут потребовать его ареста.



Залог Мелия уже заплатил. Он не только не может пересечь границу, но и не имеет права выходить из дома и выступить с речью. Ни одна мера пресечения не работает.



В прокуратуре узнали об этом не вчера и не сегодня, а год назад. Мера пресечения носит политический контекст и является бумажкой», — говорит адвокат.



По его словам, новой ходатайство политический шаг, которым прокуратура хочет показать, что отреагировала на действия Мелия. Новый залог, политик, по словам адвоката, не заплатит. Отец Ника Мелия Анзор, также находившийся у суда рассказал, что для выплаты прошлого залога семья заложила дом, а новую сумму не потянет. Отец ждет ареста своего сына.



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