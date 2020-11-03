

TI указывает на возможную фальсификацию протоколов ЦИК

03.11.2020 19:16





Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) требует обжаловать пропорциональный итоговый протокол c избирательного участка N08.10.99 в Глданском избирательном округе. Причина нарушение баланса между недействительными бюллетенями и количеством избирателей, пришедших на избирательные участки. Дибалланс составляет 68 голосов.



Кроме того, организация ставит под сомнение подлинность подписей на итоговом документе и протоколах об изменениях. Информацию об этом распространяет Transparency International на своей странице в Фейсбук.



По заявлению организации, они обращают внимание на очевидную разницу между протоколом сводки результатов голосования, загруженным на сайт ЦИК, и разницей в подписях одно и того же члена наблюдательной комиссии в том же протоколе об изменениях. Организация призывает расследовать эти факты.





В Глданском избирательном округе победил Никанор Мелия. Он набрал 44,06% голосов, однако этого оказалось недостаточно для победы в первом туре. Соответственно, во втором туре он будет бороться с кандидатом от «Грузинской мечты» Леваном Кобиашвили, набравшим 42,48% голосов. По сообщениям некоторых оппозиционных партий и организаций-наблюдателей, в день выборов в Глданском избирательном округе имели место крупномасштабные фальсификации.



По данным «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED), в итоговых протоколах с 8% избирательных участках зафиксирован дисбаланс. Количество бюллетеней в урнах для голосования превышало число подписей в списках избирателей или же, наоборот, — бюллетеней не доставало. Согласно результатам параллельного подсчета ISFED, эта тенденция могла повлиять на результаты электоральных субъектов как минимум в виде 4,1%.



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