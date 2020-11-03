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Анна Фотыга: Власти Грузии несут полную ответственность за безопасность Руруа
03.11.2020 19:49
Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга комментирует нападение на Георгия Руруа.
«Я очень шокирован жестоким нападением и избиением Георгия Руруа в тюрьме. Правительство Грузии несет полную ответственность за его здоровье и безопасность. Я призываю Жозепа Борреля и Службу по иностранным делам Евросоюза поставить этот вопрос на повестку дня. Дипломаты ЕС должны проведать его и оценить ситуацию», — написала Фотыга в Twitter.
Напомним, Георгий Руруа отбывает тюремный срок в пенитенциарном учреждении номер 8. 2 ноября на оппозиционера было совершено нападение, о котором сообщили его соратники. Сам Руруа опубликовал сегодня статус, в котором возложил ответственность за инцидент на Бидзину Иванишвили.
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