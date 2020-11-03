

Грузия получила от Израиля гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

03.11.2020 19:57





Около полтонны специального снаряжения для борьбы с пандемией COVID-19 передали Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) посольство Израиля и Израильское агентство международного сотрудничества (МАШАВ), говорится в заявлении посольства Израиля.



"Этот жест является продолжением израильско-грузинского двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, наряду с многочисленной гуманитарной поддержкой, а также совместными лекциями и семинарами, которые были проведены до сих пор. С 1992 года более 1500 человек из Грузии приняли участие в курсах и тренингах МАШАВ, и большинство из них работают в государственном секторе, в том числе в сфере здравоохранения и профилактики заболеваний", - говорится в заявлении на сайте посольства.



Посольство Израиля отмечает высокий профессионализм сотрудников Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и его директора Амирана Гамкрелидзе в столь критической для страны ситуации.



За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.





Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех, а то и пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.



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