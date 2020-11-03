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Купрадзе: Батуми не собирается уступать Иванишвили будущее страны
03.11.2020 21:25
Перед Домом правительства Аджарии проходит акция. Основное требование участников протеста - проведение досрочных парламентских выборов. По их словам, выборы в стране 31 октября были сфальсифицированы.
По словам одного из лидеров «Лело» Ираклия Купрадзе, Батуми не собирается уступать Иванишвили будущее грузинского государства и страны.
«Мы собрались и защищаем свой голос и нашу страну от этого террора. Мы продолжим борьбу до конца, пока Иванишвили не признает поражение. Наше требование - провести свободные и демократические выборы, которые действительно должны отражать волю Батуми, Аджарии и всей Грузии. Батуми - город свободы, и мы, жители Батуми, никогда не откажемся от своей свободы», - сказал Купрадзе.
Лидеры различных партий и их сторонники собираются у Дома правительства Аджарии и анонсируют перманентные акции в будущем.
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