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Задержан человек, напавший на журналиста в день выборов
03.11.2020 21:30
Лицо, совершившее нападение на журналиста издания «Публика» Миндию Габадзе в день выборов, задержано. Данную информацию report.ge подтвердили в МВД.
По сообщению ведомства, расследование ведется по статьям о повреждении чужого имущества (статья 187) и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (статья 154).
Напомним, что 31 декабря журналист «Публики» выполнял свои профессиональные обязанности на одном из избирательных участков в Глдани - снимал гражданина, который ругался и агрессивно обращался к журналистам с оскорбительными словами.
Во время съемки этого факта, агрессивно настроенный человек ударил журналиста ногой. У журналиста выпал телефон и не смог продолжить видеосъемку. По информации издания «Публика», упавший на землю телефон пнул ногой еще один фигурант инцидента.
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