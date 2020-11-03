

Задержан человек, напавший на журналиста в день выборов

03.11.2020 21:30





Лицо, совершившее нападение на журналиста издания «Публика» Миндию Габадзе в день выборов, задержано. Данную информацию report.ge подтвердили в МВД.



По сообщению ведомства, расследование ведется по статьям о повреждении чужого имущества (статья 187) и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (статья 154).



Напомним, что 31 декабря журналист «Публики» выполнял свои профессиональные обязанности на одном из избирательных участков в Глдани - снимал гражданина, который ругался и агрессивно обращался к журналистам с оскорбительными словами.



Во время съемки этого факта, агрессивно настроенный человек ударил журналиста ногой. У журналиста выпал телефон и не смог продолжить видеосъемку. По информации издания «Публика», упавший на землю телефон пнул ногой еще один фигурант инцидента.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





