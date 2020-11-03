

Зурабишвили: Несмотря на пандемию, ЦИК смогла провести образцовые и демократические выборы

03.11.2020 22:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.



По информации администрации президента, в ходе встречи председатель ЦИК предоставила президенту подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.



«Президент, со своей стороны, подтвердила свое уважение к Тамар Жвания и избирательной администрации в целом и выразила благодарность за то, что они смогли организовать образцовые и демократические выборы, несмотря на сложные условия пандемии и вызовы.



На встрече также были отмечены первичные положительные оценки выборов миссиями наблюдателей и международным сообществом. Президент подчеркнула, что для демократической страны недопустимо оказывать давление, угрозы и оскорбления в адрес одного из главных беспристрастных институтов, краеугольного камня избирательного процесса — избирательной администрации и ее председателя», — говорится в информации администрации президента.



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