|
|
Зурабишвили: Несмотря на пандемию, ЦИК смогла провести образцовые и демократические выборы
03.11.2020 22:21
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.
По информации администрации президента, в ходе встречи председатель ЦИК предоставила президенту подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.
«Президент, со своей стороны, подтвердила свое уважение к Тамар Жвания и избирательной администрации в целом и выразила благодарность за то, что они смогли организовать образцовые и демократические выборы, несмотря на сложные условия пандемии и вызовы.
На встрече также были отмечены первичные положительные оценки выборов миссиями наблюдателей и международным сообществом. Президент подчеркнула, что для демократической страны недопустимо оказывать давление, угрозы и оскорбления в адрес одного из главных беспристрастных институтов, краеугольного камня избирательного процесса — избирательной администрации и ее председателя», — говорится в информации администрации президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна