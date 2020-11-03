

Гамкрелидзе призвал носить маски на политических акциях

03.11.2020 22:22





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал участников политических процессов учесть эпидситуацию и соблюдать правила.



Оппозиция, которая недовольна результатами парламентских выборов, собирается проводить массовые акции протеста. По решению правительства с 4 ноября в Грузии становится обязательным ношение масок не только в помещении, но и на открытых пространствах. В случае нарушения правила граждан будут штрафовать на 20 лари.



«Очень хорошо, что мы сделали обязательным ношение масок. И на тех акциях, которые являются частью политического процесса, должны соблюдаться правила. Вирус не различает акции, для вируса все одинаковы. Мы должны оберегать здоровье друг друга. Никто не может запретить, и никто не может остановить политический процесс в этой стране. Но будьте добры и соблюдайте те правила, которые есть во всех странах, в том числе у нас», — сказал Гамкрелидзе.



На данный момент эпидемиологи просят следовать пяти правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать соцдистанцию, собрания людей не должны превышать 6-10 человек, воздержаться от участия в любых массовых собраниях.



В том случае, если небольшое собрание (максимум шесть человек) устраивается в закрытом пространстве, то его необходимо часто проветривать.



Грузия относительно спокойно пережила первую волну COVID-19: число инцифированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500. С сентября масштаб распространения вируса резко увеличился, а с октября в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.



С 26 февраля по сегодняшний день в Грузии выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались — 362. Эпидемиологи не исключают, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.



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