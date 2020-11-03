

Госдепартамент: На недостатки и задокументированные нарушения должно последовать реагирование

03.11.2020 23:02

Голос Америки



Заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Кейл Браун пишет в «Твиттере», что Государственный департамент разделяет оценку ОБСЕ, согласно которой, парламентские выборы в Грузии были конкурентными и фундаментальные свободы были соблюдены.



При этом он отмечает, что обвинения в давлении на избирателей и размытость [разделительной] линии между партией и государством снизили доверие общества, что на недостатки и задокументированные нарушения должно последовать реагирование.



В заявлении от 2 ноября Национального демократического института США (NDI) говорится, что нарушения на выборах перекрыли продвижение вперед, достигнутое до парламентских выборов 31 октября с точки зрения улучшения законодательства и административных процедур.



Эти нарушения включают неточности, существующие в протоколах, сообщения о запугивающем поведении на избирательных участках и за их пределами, запоздалую публикацию результатов и ощущение злоупотребления властью в предвыборный период.



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