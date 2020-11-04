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С сегодняшнего дня ношение маски является обязательным в закрытых и открытых пространствах


04.11.2020   11:32


С сегодняшнего дня ношение маски является обязательным в закрытых и открытых пространствах.

Об этом стало известно вчера после заседания Координационного совета в администрации правительства.

По словам вице-премьера и министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили, маска — единственный способ наилучшим образом защитить граждан от инфекции.

«Это самый простой и эффективный способ. Давайте все проведем носить маски. Это лучшее средство защиты, как для себя, так и для других», — заявила Майя Цкитишвили.

Кроме того, будет штраф за неиспользование маски в открытом пространстве.

С сегодняшнего дня граждане, не использующие маску в открытых и закрытых пространствах, будут оштрафованы на 20 лари.

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