

ISFED: пересчет показал, что у оппозиции было больше голосов

04.11.2020 11:41





Элене Нижарадзе – руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократии (ISFED) сообщает, что на основании жалобы организации были вскрыты материалы с избирательного участка №97 Самгорского избирательного округа. Анализ матерьялов показал следующее:



Пикрия Чихрадзе получила 0 голосов на мажоритарных выборах, тогда как фактически она получила 47 голосов;



Что касается пропорциональных выборов:



«Граждане» Алеко Элисашвили получили 4 голоса, тогда как фактически получено 26 голосов;

«Гирчи» получил 2 голоса, тогда как фактически получил 32;

«Лело» набрало 6 голосов, тогда как фактически набрало 26;

«Статегия Агмашенебели» получила 9 голосов, но фактически получил 39;



«Оказалось, что настоящие бюллетени были перемешаны с недействительными», — написал глава ISFED в Фейсбук, отметив, что «это еще раз доказывает, насколько серьезными были проблемы на этих выборах».



«Необходимо срочно вскрыть и заново пересчитать матерьялы со всех избирательных участков, на которых наблюдались проблемы», — написал она.



Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.



Цифры приводят и наблюдатели от неправительственных организаций. По данным «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED), в итоговых протоколах с 8% избирательных участках зафиксирован дисбаланс. Количество бюллетеней в урнах для голосования превышало число подписей в списках избирателей или же, наоборот, — бюллетеней не доставало. Согласно результатам параллельного подсчета ISFED, эта тенденция могла повлиять на результаты электоральных субъектов как минимум в виде 4,1%.



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