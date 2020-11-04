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Руководство Грузии осуждает теракт в Вене


04.11.2020   12:06


Руководители Грузии осудили террористический акт в Вене 2 ноября, в результате которого четыре человека погибли и 15 получили ранения.

Президент Саломе Зурабишвили написала в Twitter, осудила акт насилия как «неприемлемый» и сказала, что «мы должны объединиться и вместе противостоять этому радикальному насилию».

Премьер-министр Георгий Гахария осудил «ужасный террористический акт» в своем Твиттере и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он выразил солидарность с австрийцами и миром в борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани также опубликовал заявление, в котором он выразил обеспокоенность террористическим актом и выразил соболезнования австрийскому народу.

По его словам, терроризм необходимо победить «совместными силами». «Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — добавил Залкалиани.

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