

Руководство Грузии осуждает теракт в Вене

04.11.2020 12:06





Руководители Грузии осудили террористический акт в Вене 2 ноября, в результате которого четыре человека погибли и 15 получили ранения.



Президент Саломе Зурабишвили написала в Twitter, осудила акт насилия как «неприемлемый» и сказала, что «мы должны объединиться и вместе противостоять этому радикальному насилию».



Премьер-министр Георгий Гахария осудил «ужасный террористический акт» в своем Твиттере и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он выразил солидарность с австрийцами и миром в борьбе с терроризмом.



Министр иностранных дел Давид Залкалиани также опубликовал заявление, в котором он выразил обеспокоенность террористическим актом и выразил соболезнования австрийскому народу.



По его словам, терроризм необходимо победить «совместными силами». «Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — добавил Залкалиани.





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