

«Европейская Грузия» обнаружила дисбаланс в 52% протоколах мажоритарных выборов

04.11.2020 12:29





Партия «Европейская Грузия» публикует показатели по несбалансированным избирательным бюллетеням – данные были выявлены во время перепроверки части итоговых протоколов. Об этом сообщает телекомпания «Формула».



По данным партии, из проверенных ими 3847 участковых протоколов на выборах по мажоритарной системе дисбаланс обнаружен в 2007 протоколах, что составляет 52,17%.



Из 2007 протоколов:



• В 124 протоколах количество подписей избирателей меньше, чем количество избирательных бюллетеней, вынутых из урны (субъектные голоса + недействительные);

• В 1882 протоколах количество подписей больше необходимого (карусель);

• Изъят 1 избирательный бюллетень — с 573 избирательных участков.

• По 2 избирательных бюллетеня изъято — с 352 избирательных участков;

• Изъято по 3 бюллетеня — с 249 избирательных участков;

• Изъято 4 избирательных бюллетеня — со 155 избирательных участков;

• Изъято 5 избирательных бюллетеней — со 133 участков;

• С 440 избирательных участков изъято более 5 бюллетеней.



Что касается пропорциональной системы, то представители партии подсчитали, что из 3847 участковых протоколов дисбаланс был в 1175 протоколах, что составляет 30,55%.

Из этих протоколов:



• Количество подписей в 206 протоколах меньше, чем количество избирательных бюллетеней, выходящих из урны (субъектные голоса + недействительные);

• 969 участковых протоколов имеют больше подписей (карусель);

• Был изъят 1 избирательный бюллетень — с 433 избирательных участков;

• Изъято 2 бюллетеня — с 188 избирательных участков;

• Изъято 3 бюллетеня — с 79 избирательных участков;

• Изъято более трех избирательных бюллетеней — с 269 участков.



По результатам наблюдения и мониторинга выборов представители Ассоциации молодых юристов (GYLA) подали 307 жалоб в районные комиссии.



131 из них связаны с нарушением порядка голосования и / или подсчета голосов, а на 173 участках GYLA оспаривает нарушения, зафиксированные в итоговых протоколах. Организация требует пересчета результатов на 117 избирательных участках.



Председатель организации Сулхан Саладзе заявил в интервью телекомпании «Формула», что неточности, обнаруженные в итоговых протоколах, могли повлиять на результаты выборов.



«Это ведь были не только пропорциональные выборы — один, два и десять голосов могли иметь решающее влияние на результаты мажоритарных кандидатов. Вот почему подсчет каждого нарушения имеет фундаментальное значение.



Часть мажоритарных округов, выигранных «Грузинской мечтой» в первом туре, была очень близка к 50% границе. Это может кардинально изменить ситуацию и в таких округах нужно будет назначать второй тур.

Я уже многие годы не помню, чтобы во время проверки выявлялась такая большая разница с точки зрения увеличения голосов, как та, что мы наблюдали на этих выборах», — сказал Саладзе.



Еще одна авторитетная неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International — Georgia), зафиксировала на выборах 170 нарушений и написала 46 жалоб.

НПО назвала парламентские выборы 31 октября 2020 года «шагом назад по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2016 года».



Оппозиция также протестует против опубликованных ЦИК предварительных результатов, заявляя, что выборы были сфальсифицированы. Все оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, заявили, что будут бойкотировать работу парламента и требуют проведения новых выборов.





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