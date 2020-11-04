|
|
«Европейская Грузия» обнаружила дисбаланс в 52% протоколах мажоритарных выборов
04.11.2020 12:29
Партия «Европейская Грузия» публикует показатели по несбалансированным избирательным бюллетеням – данные были выявлены во время перепроверки части итоговых протоколов. Об этом сообщает телекомпания «Формула».
По данным партии, из проверенных ими 3847 участковых протоколов на выборах по мажоритарной системе дисбаланс обнаружен в 2007 протоколах, что составляет 52,17%.
Из 2007 протоколов:
• В 124 протоколах количество подписей избирателей меньше, чем количество избирательных бюллетеней, вынутых из урны (субъектные голоса + недействительные);
• В 1882 протоколах количество подписей больше необходимого (карусель);
• Изъят 1 избирательный бюллетень — с 573 избирательных участков.
• По 2 избирательных бюллетеня изъято — с 352 избирательных участков;
• Изъято по 3 бюллетеня — с 249 избирательных участков;
• Изъято 4 избирательных бюллетеня — со 155 избирательных участков;
• Изъято 5 избирательных бюллетеней — со 133 участков;
• С 440 избирательных участков изъято более 5 бюллетеней.
Что касается пропорциональной системы, то представители партии подсчитали, что из 3847 участковых протоколов дисбаланс был в 1175 протоколах, что составляет 30,55%.
Из этих протоколов:
• Количество подписей в 206 протоколах меньше, чем количество избирательных бюллетеней, выходящих из урны (субъектные голоса + недействительные);
• 969 участковых протоколов имеют больше подписей (карусель);
• Был изъят 1 избирательный бюллетень — с 433 избирательных участков;
• Изъято 2 бюллетеня — с 188 избирательных участков;
• Изъято 3 бюллетеня — с 79 избирательных участков;
• Изъято более трех избирательных бюллетеней — с 269 участков.
По результатам наблюдения и мониторинга выборов представители Ассоциации молодых юристов (GYLA) подали 307 жалоб в районные комиссии.
131 из них связаны с нарушением порядка голосования и / или подсчета голосов, а на 173 участках GYLA оспаривает нарушения, зафиксированные в итоговых протоколах. Организация требует пересчета результатов на 117 избирательных участках.
Председатель организации Сулхан Саладзе заявил в интервью телекомпании «Формула», что неточности, обнаруженные в итоговых протоколах, могли повлиять на результаты выборов.
«Это ведь были не только пропорциональные выборы — один, два и десять голосов могли иметь решающее влияние на результаты мажоритарных кандидатов. Вот почему подсчет каждого нарушения имеет фундаментальное значение.
Часть мажоритарных округов, выигранных «Грузинской мечтой» в первом туре, была очень близка к 50% границе. Это может кардинально изменить ситуацию и в таких округах нужно будет назначать второй тур.
Я уже многие годы не помню, чтобы во время проверки выявлялась такая большая разница с точки зрения увеличения голосов, как та, что мы наблюдали на этих выборах», — сказал Саладзе.
Еще одна авторитетная неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International — Georgia), зафиксировала на выборах 170 нарушений и написала 46 жалоб.
НПО назвала парламентские выборы 31 октября 2020 года «шагом назад по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2016 года».
Оппозиция также протестует против опубликованных ЦИК предварительных результатов, заявляя, что выборы были сфальсифицированы. Все оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, заявили, что будут бойкотировать работу парламента и требуют проведения новых выборов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна