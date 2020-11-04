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В НПО «Справедливые выборы» рассказали о нарушениях на вскрытом участке в Самгори
04.11.2020 12:44
Глава авторитетной неправительственной организации «Справедливые выборы» (ISFED) Элене Нижарадзе сообщила на своей странице в фейсбуке, что на основании жалобы НПО Самгорский избирательный округ в Тбилиси открыл материалы с участка #97, и в результате проверки были выявлены ряд нарушений.
Так, на мажоритарных выборах у кандидата Пикрии Чихрадзе было записано, что она получила 0 голосов, хотя она получила 47 голосов;
Что касается выборов по пропорциональной системе, то Нижарадзе приводит следующие данные:
• Алеко Элисашвили «Граждане» — записано 4 голоса, в то время как получено 26;
• «Гирчи» — записано 2 голоса, в то время как реально получено 32;
• «Лело» — записано 6 голосов, а реально получено 26;
• «Стратегия Агмашенебели» — записано 9 голосов, реально получено 39;
«Выявлено, что действительные бюллетени были смешаны с недействительными бюллетенями», – пишет глава ISFED. Нижарадзе отмечает, что «это еще раз подтверждает, насколько серьезными были проблемы на этих выборах».
«Срочно должно быть произведено открытие материалов и их пересчет со всех участков, где были зафиксированы проблемы», пишет Нижарадзе.
В своем посте глава НПО не приводит данные по главным конкурирующим партиям – правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному блоку «ЕНД – Справедливые выборы». Комментаторы поста предполагают, что у этих избирательных субъектов были свои представители на участке, которые не допустили заполнения протокола с ошибками в отношении своих партий.
После выборов 31 октября ISFED распространила отчет о выводах, сделанных на основе методологии параллельного подсчета голосов (PVT). Организация указывает, что в процессе подведения итогов наблюдалась явная тенденция, когда в итоговых протоколах наблюдались случаи несбалансированности, когда количество бюллетеней превышало количество подписей избирателей.
«При этом дисбаланс в ряде участков значительно превысил количество единичных дел. Это нарушение наблюдалось на 8% избирательных участков. Тенденция такого масштаба никогда не выявлялась в последние годы и поэтому заслуживает особого внимания. Хотя эта тенденция могла иметь некоторое влияние на результаты, показанные избирательными субъектами, анализ PVT показывает, что максимально возможное влияние на результаты будет менее 4,1%. Эта тенденция ставит под угрозу доверие к текущему избирательному процессу и поэтому требует немедленной реакции со стороны избирательной администрации», — сказано в отчете «Справедливых выборов».
Следует отметить, что параллельный подсчет голосов проводился согласно документации, предоставленной ЦИК. В итоге специалисты считают, что реальный масштаб нарушений мог вызвать увеличение количества голосов в пользу правящей партии как минимум на 8%.
Глава Грузинского офиса Национального демократического института США, которая также наблюдала за выборами, Алан Гилмор заявил журналистам, что ЦИК следует приложить больше усилий чтобы быстро и качественно рассмотреть жалобы и при необходимости на некоторых участках провести повторный подсчет голосов или же назначить повторное голосование.
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