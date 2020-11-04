

«Европейская Грузия»: такого масштаба фальсификаций не было с 90-х годов

04.11.2020 14:22





Такого масштаба фальсификации и давления в истории выборов в Грузии еще не было. Об этом заявил глава избирательного штаба оппозиционной «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.



По его словам, каждый второй протокол по мажоритарной системе голосования содержит ошибки. Что касается пропорциональной части, то, как отмечает Капанадзе, на всех остальных избирательных участках наблюдается дисбаланс.



«В мажоритарной части 52% из 3847 участковых протоколов, то есть в 2007 протоколах, результаты не соответствуют цифрам. Практически каждый второй протокол, составляемый в мажоритарной части, содержит ошибки. Такой статистики раньше не было никогда, если не считать выборов конца 1990-х и 2003 года».



Как утверждает Капанадзе, есть избирательные участки, где был отмечен вброс бюллетеней в урны. Более того, были случаи, когда число бюллетеней превысило количество людей, участвовавших в выборах.



«В мажоритарной части практически на каждом втором избирательном участке была отмечена «карусель». К примеру, на 440 избирательном участке было не менее 5 «каруселей». На каждом третьем участке по пропорциональной системе наблюдается дисбаланс».



По словам Серги Капанадзе, эта статистика указывает на то, что масштабы фальсификаций были очень большими. «Можно смело сказать, что эти выборы даже элементарно не отражают волю грузинского народа. Мы написали несколько сотен жалоб, но даже не надеемся, что Жвания (Тамар Жвания – председатель ЦИК Грузии, — прим. ред.) удовлетворит их», — отметил член «Европейской Грузии».



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