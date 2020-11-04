

НПО: Правительство Грузии не смогло обеспечить проведение выборов в соответствии с демократическими стандартами

04.11.2020 14:58





Неправительственные организации дают оценку парламентским выборам, проведенным в Грузии 31 октября 2020 года. По их информации, правительство Грузии не смогло обеспечить проведение выборов в соответствии с демократическими стандартами.



По их же оценке, НПО зафиксировали немало фактов нарушения тайны голосования и подкупа избирателей.



«Парламентские выборы в Грузии 31 октября 2020 года были проведены по обновленной избирательной системе. Граждане Грузии имели возможность избрать законотворческий орган по приближенной к пропорциональной системе модели, что должно быть оценено как значительный шаг вперед. Однако, несмотря на эти изменения, мы считаем, что правительство Грузии не смогло обеспечить проведение выборов в соответствии с демократическими стандартами. Более того, по нашей оценке, парламентские выборы 2020 года были самыми менее демократичными и свободными из всех выборов, проведенных в условиях правления «Грузинской мечты».



Неправительственные организации зафиксировали ряд фактов нарушения тайны голосования и подкупа избирателей. Только пять НПО, у которых было около трех тысяч наблюдателей, на избирательных участках написали более 500 жалоб.



Часть членов участковых избирательных комиссий, а также представители политических партий, в том числе оппозиции, отличались враждебностью по отношению к наблюдателям. Проблемой являлось и опубликование Центральной избирательной комиссией первичных результатов выборов с опозданием, почти через семь часов после закрытия избирательных участков, что должно считаться ухудшением установившейся за последние 8 лет практики.



Опубликование с опозданием первичных результатов породило в обществе вопросы относительно справедливости подсчета голосов. Эти вопросы еще более обострились после того, как общество обнаружило, что в случае с 8-мью процентами избирательных участков в посчитанных протоколах существовал определенный дисбаланс. С учетом этих обстоятельств НПО требуют заново пересчитать результаты тех участков, в протоколах которых наблюдается дисбаланс, а также в соответствии с законом и беспристрастно рассмотреть представленные жалобы.



Подытоживая, хотим отметить, что парламентские выборы 2020 года отличались низкой степенью демократии, что навредит стабильному развитию и международной репутации нашей страны», - говорится в заявлении.



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