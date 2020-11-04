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Джон Хербст: Оппозиция и власти должны найти общий язык


04.11.2020   15:22


Член Атлантического совета Джон Хербст заявил грузинской редакции «Голоса Америки», что оппозиция и власти должны найти общий язык.

«Можно сказать, что выборы прошли удовлетворительно, однако из-за нарушений нельзя сказать, что это были хорошие выборы. Причина тому - насилие против наблюдателей, неопределенная граница между государством и одной партией. Поэтому понятно, что оппозиция злится. Понятно, почему они вышли на улицы, однако я не знаю, насколько это дает основания для создания нестабильности в стране. Не уверен, что это является основанием для объявления выборов нелегитимными», - говорит директор евразийских программ «Атлантического совета» Джон Хербст.

Хербст призывает к диалогу между оппозицией и властями, однако добавляет, что это должны решать грузинские партии.

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