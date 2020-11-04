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Судебное производство против Мелия незаконно – Центр по правам человека
04.11.2020 15:25
«Центр по правам человека» заявляет, что судебное производство против члена «Единого национального движения» и мажоритарного кандидата Ники Мелия беспочвенно и проблематично. В неправительственной организации заявляют, что избирательный кодекс гарантирует неприкосновенность Мелия как кандидата в члены парламента.
«На кандидата, участвующего в парламентских выборах Грузии, распространяются гарантии неприкосновенности, предусмотренные избирательным кодексом. Вместо залога суд должен был применить задержание. Этому заявлению прокуратуры предшествовало заявление Ираклия Кобахидзе о том, что требование о задержании будет политически неправильным», - сказал аналитик организации Георгий Ткебучава.
Напомним, что вчера, 3 ноября, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об изменении Нике Мелия меры пресечения на лишение свободы. Это решение ведомство приняло после того, как 1 ноября на акции перед парламентом Ника Мелия сняла электронный браслет и бросил его в толпу. По его словам, он не собирается носить браслет, поскольку тот является символом несправедливости.
Позже прокуратура изменила свое решение и потребовала для Мелия залог в размере 100 000 лари и запрета на пересечение границы.
В итоге (наконец), решением суда Ника Мелия был приговорен к залогу в размере 70 000 лари, ему вернули паспорт, однако ему по-прежнему запрещено покидать страну.
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