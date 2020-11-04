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Участники движения «Действуй» повесили замок на дверь Верховной избирательной комиссии Аджарии
04.11.2020 16:36
Члены движения «Действуй» повесили замок на входе в здание Верховной избирательной комиссии Аджарии.
Участники акции говорят, что администрация ВИК способствовала фальсификации результатов выборов 31 октября.
Дверь была заперта на несколько минут. Замок сняли правоохранительные органы.
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