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Участники движения «Действуй» повесили замок на дверь Верховной избирательной комиссии Аджарии


04.11.2020   16:36


Члены движения «Действуй» повесили замок на входе в здание Верховной избирательной комиссии Аджарии.

Участники акции говорят, что администрация ВИК способствовала фальсификации результатов выборов 31 октября.

Дверь была заперта на несколько минут. Замок сняли правоохранительные органы.

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