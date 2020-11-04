

Представители молодежного крыла оппозиционных партий проводят акцию протеста перед ЦИК

04.11.2020 16:36





Перед Центральной избирательной комиссией проходит акция протеста молодежного крыла оппозиционных партий.



По словам активистов, акции будут продолжаться перманентно. Они оставили перед ЦИК надписи на железном ограждении — «фальсификаторы», «бюро фальсификаций».



«Мы будем продолжать акции перманентно, Тамар Жвания должна знать, что она фальсификатор. Мы не потерпим этой несправедливости и будем бороться, чтобы защитить каждый голос », — заявил один из участников акции Ника Парулава.



У Центральной избирательной комиссии мобилизована полиция.



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