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Представители молодежного крыла оппозиционных партий проводят акцию протеста перед ЦИК
04.11.2020 16:36
Перед Центральной избирательной комиссией проходит акция протеста молодежного крыла оппозиционных партий.
По словам активистов, акции будут продолжаться перманентно. Они оставили перед ЦИК надписи на железном ограждении — «фальсификаторы», «бюро фальсификаций».
«Мы будем продолжать акции перманентно, Тамар Жвания должна знать, что она фальсификатор. Мы не потерпим этой несправедливости и будем бороться, чтобы защитить каждый голос », — заявил один из участников акции Ника Парулава.
У Центральной избирательной комиссии мобилизована полиция.
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