

ЕНД: выявлено 20 избирательных протоколов с поддельными подписями

04.11.2020 17:37





По словам члена «Единого национального движения» Беки Басилая выявлено не менее двадцати итоговых и исправленных протоколов, где, по его словам, подписи членов комиссии были подделаны. Басилая предполагает, что на самом деле подделка подписей фиксируется в гораздо большем количестве протоколов, и призывает следственные органы начать расследование.



«Подпись, сделанная конкретным членом комиссии в итоговом протоколе, полностью отличается от подписи, сделанной в списке тем же членом той же комиссии за несколько часов до этого. Это не просто визуальная ошибка. Даже невооруженным глазом видно, что подписи подделаны. Это означает, что совершены преступления по статьям 333 и 164 Уголовного кодекса Грузии», — сказал Басилая на пресс-конференции в офисе ЕНД 4 ноября.



Он также отметил, что прокуратура обязана провести каллиграфическую экспертизу, причем как можно скорее. «До конца дня ждем реакции прокуратуры», — сказал Басилая.



Статья 333 Уголовного кодекса Грузии предусматривает превышение должностных полномочий должностным лицом или приравненным к нему лицом, которое повлекло существенное нарушение закона, физического или юридического лица, общественных или государственных интересов и карается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы. До трех лет с лишением права занимать должность или деятельность. Статья 164 (3) предусматривает преднамеренную фальсификацию связанных с выборами документов: списков избирателей, протоколов, бюллетеней для голосования, журналов регистрации и бюллетеней и наказывается лишением свободы на срок до двух лет.



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