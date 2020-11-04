

NDI публикует отчет о парламентских выборах в Грузии

04.11.2020 18:42





Национальный демократический институт (NDI) публикует отчет о парламентских выборах 31 октября 2020 года в Грузии.



В документе говорится, что NDI проводит анализ в соответствии с Декларацией принципов международного наблюдения за выборами, при этом из-за существующих ограничений в свете глобальной пандемии COVID-19 не удалось отправить в Грузию дополнительных международных наблюдателей.



«Параллельно с деятельностью на местах, NDI внесла соответствующие изменения в методологию, чтобы обеспечить интенсивное дистанционное участие. Данный анализ базируется на подробных интервью с представителями правительства Грузии, политических партий, избирательной администрации, гражданского общества, СМИ, местных и международных наблюдательских организаций и дипломатического сообщества, проведенных в период 22-31 октября, а также на анализе, проведенном командой долгосрочных аналитиков, которые с 15 сентября виртуально наблюдали за следующими вопросами: избирательная система и администрация; среда в ходе избирательной кампании; роль медиа и дезинформации; участие женщин в политической жизни и вовлеченность недостаточно представленных групп; а также влияние COVID-19.



Отчет также учитывает опыт, накопленный NDI за 25 лет работы в Грузии. NDI в своей оценке процедур в день выборов отражает явления, выявленные заслуживающими доверия, беспристрастными наблюдательскими организациями, наблюдавших за выборами 31 октября в масштабе всей страны. Настоящий анализ также основан на отчетах по мониторингу выборов NDI Грузия, которые были опубликованы 19 августа, 9 и 20 октября 2020 года», — говорится в заявлении организации.



NDI отмечает, что распространённая информация об изъянах в протоколах результатов выборов, возможном запугивании на избирательных участках или за их пределами, задержка публикации результатов и постоянное ощущение злоупотребления властью в предвыборный период перекрыли то значительное улучшение законодательной базы и административных процедур, принятое для выборов 31 октября 2020 года.



«На фоне подведения итогов первого тура и подготовки ко второму туру, намеченному на 21 ноября, руководителям правительства и избирательной администрации придется предпринять чрезвычайные шаги в ответ на подозрения, возникшие в ходе избирательного процесса, а также для повышения общественного доверия к избирательному процессу и окончательным результатам.



Голосование в день выборов проходило в основном в соответствии с правилами, установленными законом. По предварительным результатам Центризбиркома явка избирателей составила 56,11 процента.



Девять партий преодолели установленный лимит по пропорциональной системе, второй тур будет проведен в 30 из 16 мажоритарных округов.



Тем не менее группы международных и местных наблюдателей, наряду с другими вопросами подчеркнули нарушения, связанные с протоколами результатов голосования и тайной голосования. Они зафиксировали факты физического противостояния за пределами избирательных участков, факты препятствования работе журналистов и наблюдателей, подкупа избирателей и предположительно случаи фальсификации результатов голосования, а также факты присутствия партийных координаторов и активистов возле большинства избирательных участков, что создавало атмосферу запугивания. После выборов активисты оппозиции организовали широкомасштабные акции протеста, многие из них требовали пересчета голосов или аннулирования результатов и проведения новых выборов.



В целом правовая база обеспечила прочную основу для выборов. В беседе с NDI большинство заинтересованных сторон положительно оценили Конституционные изменения и законодательные реформ, принятые в июне и июле, в то же время, отмечалось, что ряд вопросов остаются проблемными.



Администрирование предвыборных процедур в общем оценивалось как компетентное, соответствующее закону и прозрачное, хотя предметом постоянной критики со стороны оппозиционных партий и гражданских организаций была партийная предвзятость, особенно в избирательных комиссиях нижнего уровня.



При этом большинство участников процесса, кроме особых исключений, позитивно оценили меры, принятые в целях охраны общественного здоровья в условиях пандемии коронавируса.



Существующий низкий уровень общественного доверия к судебной системе Грузии предопределяет недоверие гражданского общества и оппозиционных партий к процессам, касающихся исков и обжалованию в связи с выборами.



Большое преимущество правящей партии «Грузинская мечта» в финансовых ресурсах укрепило существующие тревоги по поводу справедливости системы финансирования партий и избирательной кампании.



Хотя кампания была открытой и плюралистической, по мере приближения дня выборов росла напряженность и участились факты нападений. Партии, организации гражданского общества и средства массовой информации во время кампании зафиксировали много случаев насилия и запугивания.



Распространялись обвинения в нецелевом использовании государственных ресурсов. Также довольно часто поступали сообщения о подкупе избирателей.



Изменения в избирательной системе облегчили участие в выборах новым партиям, некоторые из которых получили места в парламенте. Однако из-за поляризации СМИ у партий был неравный доступ к телевизионному освещению. При этом месседжи, озвучиваемые в ходе кампаний, в больше степени были ориентированы на критику оппонентов, чем на донесение до избирателя конструктивных и отличающихся политических взглядов», — говорится в отчете Национального демократического института.



Вместе с тем в NDI заявляют, что пандемия оказала меньшее влияние на стратегии кампании, чем ожидалось.



«Грузия предприняла важные шаги для обеспечения большей инклюзивности и разнообразия в политике. Особо следует отметить введение обязательной гендерной квоты. Ожидается, что в новый парламент войдут не менее 28 женщин, что немного больше нынешнего числа. Несмотря на этот прогресс, женщины, этнические и религиозные меньшинства, люди с ограниченными возможностями и представители сообщества ЛГБТ + по-прежнему недостаточно представлены как в новом парламенте, так и в партийных организациях и их платформах. Медиасреда разнообразна и открыта, но политически поляризована, что проявляется в предвзятом освещении и мешает избирателям делать информированный выбор.



Было зафиксировано много фактов насилия или угроз в отношении журналистов. Теледебаты между кандидатами были ограниченны, из-за чего эта возможность не была должным образом использована для информирования избирателей. Информационные манипуляции были широко распространены, особенно в Facebook. Фальсификация информации внутри страны оказалась более серьезной проблемой, чем будущая дезинформация извне.



Данный отчет является предварительным. Официальные результаты не являются окончательными, регистрация и рассмотрение избирательных жалоб не завершены, а результаты второго тура не будут известны как минимум в ближайшие три недели. Окончательно легитимность и доверие к выборам определяет грузинский народ. NDI будет продолжать следить за ходом выборов и, при необходимости, выступит с дополнительными заявлениями», — говорится в заявлении Национального демократического института.



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