

Хухашвили: разговоры о прекращении финансирования партий – попытка вернуть их в парламент

04.11.2020 20:40





Политолог Гия Хухашвили считает, что власти пытаются найти слабые места для давления на партии, отказавшиеся входить в парламент, в том числе финансовые ограничения. По его словам, могут также иметь место и обратные действия – например, заинтересованность представителей партии к теневым деньгам, также шантаж членами семьи или использовать другие методы.



По заявлению Хухашвили, власти прекрасно понимают, что они не управляют страной стерильно, они не будут иметь легитимности, и рано или поздно произойдет серьезный кризис такого рода, который снесет их.



«Заявления о прекращении государственного финансирования делаются с единственной целью - найти рычаги, чтобы затащить кого-то в парламент. Целью является, чтобы одних соблазнить, запугать других, а с некоторыми о чем-то договориться. Одно – что делается публично, и совсем другое, какие действия совершаются за кулисами, через спецслужбы. Пока что единственной задачей слабых и бесполезных угроз является как-то затащить кого-то в парламент! Да, они говорят, что все в порядке и парламент из 90 депутатов будет прекрасно работать, но мы то понимаем, что это равносильно тому, если в высшей лиге будут играть футболисты с переломанными ногами. Парламент в таком виде не сможет быть легитимным. Власти это прекрасно знают, они этого боятся и такими методами пытаются кого-нибудь заманить», - заявил Гия Хухашвили «Интерпрессньюс».



По его словам, власти «Грузинской мечты» «познали все пороки, все гадости, которые накопились в течении новейшей истории».



По его мнению, если оппозиция сохранит монолитность и продолжит идти одним путем, как при вхождении, так и не вхождении в парламент, политический кризис и досрочные выборы будут неизбежны.



По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, если партия отказывается от мандатов, она не должна будет получать и никакого финансирования для партии от государства. Как заявил Кобахидзе журналистам, было бы хорошо в связи с этим в законодательство внести поправки.





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