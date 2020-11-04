

«Грузинскому маршу» предложили преодоление проходного барьера взамен на прекращение протеста - Брегадзе

04.11.2020 20:50





Лидер пропутинского «Грузинского марша» Сандро Брегадзе утверждает, что из окружения руководителя предвыборного штаба «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе предложили увеличить количество полученных голосов и войти в парламент. По словам Брегадзе, взамен этому «Грузинский марш» должен был прекратить протест.



«Могу поклясться на иконе, что было предложение - если «Грузинский марш» остановится, они добавили бы нам несколько тысяч голосов и тем самым мы преодолели бы порог. Мы категорически отказались. Предложение было от окружения Ираклия Кобахидзе. Даже если всего 10 человек нас впустят в парламент, я публично обещаю, что мы порвем эти мандаты и выбросим в мусорный ящик. Это не парламент», - сказал Брегадзе в беседе с «Формулой».



Со своей стороны Кобахидзе заявил, что «Саакашвили и Брегадзе вместе борются, чтобы защитить свои голоса, и в этой стране ни Сандро Брегадзе, ни Михеил Саакашвили не будут устраивать беспорядки. Здесь стоит власть и таким как Сандро Брегадзе и Михеил Саакашвили будет дан жесткий ответ».



С 1 ноября «Грузинский марш» начал акции перед офисом «Грузинской мечты». По словам членов пропутинского объединения, Иванишвили сфальсифицировал выборы и украл их голоса.



По предварительным данным ЦИК, грузинский марш не смог даже переступить минимальный порог.









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